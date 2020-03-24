Второй этап проверки боеготовности ВС проходит в Беларуси

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вооруженных Силах Беларуси продолжается проверка боевой готовности. В соответствии с планом подразделения сил специальных операций приступили к следующему этапу проверки. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

103-я Витебская отдельная воздушно-десантная бригада и подразделения 38-й Брестской отдельной десантно-штурмовой бригады переместились в районы сосредоточения и приступили к выполнению учебно-боевых задач. "Военнослужащие 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады после марша в назначенный район приступили к отработке задач комплексного учения, во время которого отрабатывают вопросы маскировки, организации охранения и разведки. Основное внимание на этом этапе учения уделяется вопросам слаживания батальонов и подразделений обеспечения, - рассказали в ведомстве. - С десантно-штурмовым батальоном 38-й Брестской отдельной десантно-штурмовой бригады со средствами усиления проводится батальонное тактическое учение на полигоне Домановский".

Учения десантников - очередной этап совершенствования форм и способов применения подразделений сил специальных операций для борьбы с терроризмом, а также проверка их способности выполнить поставленные задачи в любых условиях обстановки. -0-