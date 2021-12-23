23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй этап репетиционного тестирования пройдет в январе - феврале, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Это бланочное тестирование, которое проводят пункты репетиционного тестирования. Они объявляют свой график, проводят набор, запись. Перечень учреждений образования, где можно пройти испытание, размещен на сайте РИКЗ.

"Технологию все знают. Заходишь на сайт, выбираешь предмет, пункт, проходишь РТ", - сказал Юрий Миксюк.

Репетиционное тестирование проводится в три этапа: первый состоялся в октябре - декабре, третий пройдет в марте - апреле 2022 года. При этом каждый пункт тестирования определяет свой график проведения и количество участников РТ по учебным предметам.

"Нужно сказать, что абитуриенты в этом году более активно участвуют в репетиционном тестировании, чем в прошлом году", - отметил директор РИКЗ.

Репетиционное тестирование позволяет абитуриентам увидеть свои пробелы в знаниях, отработать технологию тестирования. Кроме того, бланочное тестирование дает возможность психологически подготовиться к ЦТ.-0-

Минобразования утвердило спецификации тестов по учебным предметам для проведения ЦТ в 2022 году