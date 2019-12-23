Второй этап репетиционного тестирования в Беларуси пройдет в январе-феврале 2020 года

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй этап репетиционного тестирования 2019/2020 учебного года будет проводиться в Беларуси в январе - феврале 2020 года. Такая информация размещена на сайте Республиканского института контроля знаний (РИКЗ), сообщает БЕЛТА.

"Точный график проведения тестирования устанавливают учреждения образования, список которых доступен на сайте РИКЗ в разделе "Репетиционное тестирование", "Пункты проведения РТ", - проинформировали в РИКЗ.

Регистрация на тестирование проводится онлайн через личный кабинет участника. Информация о работе единой системы регистрации доступна в разделе "РТ", "Памятка участнику РТ".

Попробовать свои силы можно по 15 учебным предметам за курс общего среднего образования: белорусский язык, русский язык, математика, физика, химия, биология, история Беларуси, всемирная история (Новейшее время), география, иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский), обществоведение. С нынешнего года в Беларуси ввели новый вид репетиционного тестирования - дистанционное. Оно позволяет бесплатно пройти онлайн-тестирование по 15 предметам с последующим разбором заданий.-0-