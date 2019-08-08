8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй этап республиканской акции БРСМ "Я служу!" стартует в сентябре, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь Центрального комитета общественного объединения Дмитрий Воронюк.

"Мы дали старт акции в феврале и поставили перед собой задачу сформировать у родителей и молодежи, в том числе призывного возраста, понимание необходимости службы в Вооруженных Силах, создать положительный имидж армии, чтобы мамы не боялись отправлять туда своих сыновей. Данный посыл останется основным и на втором этапе проекта, который будет приурочен к осеннему призыву и направлен на популяризацию армейской службы", - рассказал Дмитрий Воронюк.

По его словам, БРСМ совместно с Министерством обороны, Белорусским союзом женщин и Белорусским союзом офицеров продолжит организовывать посещения войсковых частей для родителей призывников и тех, чьи сыновья проходят срочную службу. "Матери и отцы своими глазами могут увидеть, в каких условиях живут молодые военнослужащие, пообщаться с командованием частей и соединений. Этот опыт многим пришелся по душе. Проводить подобные встречи будем в выходные, чтобы как можно больше родителей смогли посетить такие дни открытых дверей в частях", - отметил первый секретарь ЦК БРСМ.

Дмитрий Воронюк подчеркнул, что в преддверии осеннего призыва союз молодежи собрал идеи, которые позволят сделать акцию "Я служу!" более интерактивной. "Например, активисты БРСМ, которые уже отслужили, предложили создать в социальных сетях летопись армейской службы - виртуальный дембельский альбом, куда каждый под хештегом #яслужу! сможет загрузить не только свои фото, но и фото своего отца, деда, прадеда из армейского прошлого. Возможно, в альбом войдут и сканы газетных публикаций, какие-то важные документы. Это поможет показать армию такой, какая она есть", - сказал он.

Первый секретарь ЦК БРСМ считает, что белорусская армия - мощная школа мужества, которая воспитывает настоящих мужчин. "Служить надо. Это святая обязанность каждого молодого человека - гражданина нашей страны. Защита своего дома, родных и близких лежит в основе семейных ценностей. Да, эту школу нужно пройти, причем пройти с честью. А потом можно продолжать обучение, пробовать себя в бизнесе либо в любой другой сфере. Ведь помимо профессиональных навыков, армия дает навыки духовные. Благодаря им молодые люди могут работать на госслужбе, руководить малыми и большими коллективами, - подчеркнул Дмитрий Воронюк. - Я сам проходил срочную службу после окончания учреждения высшего образования и считаю, что это очень многое дало мне в жизни. Плечом к плечу с ребятами многому учишься. Твой внутренний стержень становится более крепким".-0-