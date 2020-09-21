Второй этап учения "Славянское братство - 2020" начнется 22 сентября

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй этап совместного белорусско-российского учения "Славянское братство - 2020" начнется 22 сентября. Об этом БЕЛТА сообщили в Минобороны.

Второй этап продлится до 25 сентября в форме оперативно-тактического учения. Основная направленность практических действий войск - ведение совместных действий в интересах обеспечения военной безопасности государства. Руководить учением на этом этапе будет заместитель министра обороны генерал-майор Сергей Потапенко.

Среди участников - военнослужащие Западного оперативного командования, сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси, ВВС и войск ПВО, ракетных войск и артиллерии, а также подразделения двух соединений Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил России. Всего в практических действиях будет задействовано около 6 тыс. военнослужащих, свыше 500 единиц боевой техники, при этом от Вооруженных Сил Российской Федерации - около 1 тыс. человек и до 100 единиц боевой техники.

"Совместное учение "Славянское братство - 2020" носит сугубо оборонительный характер и направлено на отработку совместных действий группировок войск в соответствии с имеющимися договоренностями Беларуси и России, а также дальнейшее укрепление и развитие интеграционных процессов в рамках укрепления обороноспособности Союзного государства", - отметили в ведомстве.-0-