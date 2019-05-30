Второй международный форум "Нефтехимия" проведут в Минске

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный научно-технический и инвестиционный форум "Нефтехимия-2019" пройдет 16-18 октября в Белорусском государственном технологическом университете, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

В эти дни предусматривается проведение международной научно-технической конференции "Состояние и перспективы развития химического и нефтегазохимического комплекса", выставки инновационной продукции, научно-технических разработок и инвестиционных проектов в области химических технологий и нефтегазопереработки, круглого стола по вопросам инвестиционного финансирования с участием банковских и иных финансовых структур. Также пройдут контактно-кооперационная биржа научно-технических разработок и инвестиционных предложений и конкурс инновационных проектов молодых ученых.

Цель форума - стимулирование контактов и обмена научно-техническими достижениями между специалистами, работающими в области химического и нефтегазохимического комплекса.

Мероприятие организует БГТУ при поддержке концерна "Белнефтехим" и Министерства образования. Предполагается, что в его организации примут участие Исполнительный комитет СНГ, Постоянный комитет Союзного государства Беларуси и России, Национальная академия наук, Государственный комитет по науке и технологиям, Министерство экономики, Министерство промышленности, Национальное агентство инвестиций и приватизации, концерн "Беллегпром".

В первом международном научно-техническом форуме "Нефтехимия", состоявшемся в ноябре прошлого года, приняли участие представители Беларуси, России, Латвии, Румынии, Кувейта, Казахстана, Украины, Кыргыстана, Узбекистана, Бельгии, Литвы, Ирана, Словакии, Польши. Организации "Белнефтехима" презентовали образцы новых видов продукции. Научные организации и учебные заведения республики представили результаты разработки технологий для химических и нефтехимических производств, а также пути решения экологических проблем нефтехимического комплекса.-0-