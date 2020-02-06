6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй самолет с белорусской гуманитарной помощью прибыл в Китай. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

"Белорусский военно-транспортый самолет, доставляющий гуманитарную помощь Китайской Народной Республике, приземлился сегодня в аэропорту Пекина в 10.50 по минскому времени. Груз медицинского назначения успешно доставлен. Планируется, что самолет вернется в Беларусь 9 февраля", - проинформировали в ведомстве.

Как сообщалось, 5 февраля Беларусь отправила в Китай второй самолет гуманитарной помощи для профилактики и контроля эпидемии, вызванной новым типом коронавируса. Военный самолет ИЛ-76МД вылетел в Пекин с аэродрома Мачулищи.

На этот раз в Китай направлены в основном индивидуальные средства защиты, средства для обеззараживания, дезинфекции инструментов и помещений, другие медицинские изделия - всего около 20 т груза. Свой вклад внес и "Великий камень": от индустриального парка передана тонна защитных средств - масок, респираторов, халатов.

Первый самолет с медицинской помощью от Беларуси был отправлен в Китай 29 января. Тогда передали тоже около 20 т груза: антибиотики для лечения осложнений вирусной инфекции, дезинфицирующие, защитные и обеззараживающие средства.

Оказать помощь китайской стороне в борьбе с коронавирусом распорядился Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства также направил личное послание со словами поддержки Председателю КНР Си Цзиньпину, в котором подчеркнул, что белорусская сторона готова и далее поддерживать Китай в преодолении этих трудностей.

"Скажи, что еще мы могли бы сделать" - Лукашенко направил Си Цзиньпину послание в связи с коронавирусом Александр Лукашенко отметил, что с чувством солидарности и дружеской поддержки белорусская сторона приняла решение направить в Китай гуманитарный груз со средствами индивидуальной защиты и столь востребованными сегодня медикаментами.

Китай 31 декабря 2019 года уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. 7 января удалось установить возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Заболевание было выявлено и в других странах.

По последним данным, в Китае число жертв нового коронавируса достигло 563 человек, инфицировано более 28 тыс. жителей материковой части страны. Сообщается, что под наблюдением врачей находятся более 186 тыс. заболевших, выздоровели свыше 1,1 тыс. По-прежнему больше всех инфицированных в провинции Хубэй - 19,6 тыс.-0-