Второй вертолет МЧС Беларуси заступил на дежурство в Турции

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй вертолет МЧС заступил на дежурство в Турецкой Республике. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Сегодня второй борт Ми-8 авиации МЧС Беларуси заступил на дежурство в турецком городе Кешан. Ожидается, что командировка белорусских экипажей продлится до поздней осени. Два вертолета Ми-8 готовы к выполнению задач по тушению пожаров в горно-лесистой местности и доставке спасателей на недоступные для наземного транспорта территории.

В МЧС напомнили, что в конце мая авиация МЧС Беларуси ликвидировала крупный пожар вблизи города Милас, а в первой декаде июня - возле населенного пункта Япли.

Беларусь не первый год оказывает помощь Турции в тушении пожаров в экосистемах. Наши экипажи зарекомендовали себя как грамотные специалисты, способные работать в сложных условиях горной местности. Подобные командировки также позволяют белорусским авиаторам получить значительный опыт в ликвидации чрезвычайных ситуаций.-0-