Вторую часть проекта помощи наркозависимым Pomogut.by планируют запустить в конце лета

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вторую часть проекта Pomogut.by, которая посвящена профилактике наркомании среди несовершеннолетних, планируют запустить в конце лета. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель начальника первого управления главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Екатерина Шелегова.

Единый информационный ресурс Pomogut.by - уникальный проект, созданный по инициативе МВД при непосредственном участии в том числе управления ООН по наркотикам и преступности. Он направлен на оказание практической помощи наркозависимым и их родственникам. На сайте собрана информация по снижению вреда, оказанию наркологических услуг, правовая помощь. Есть контакты медучреждений, общественных и религиозных организаций, оказывающих услуги зависимым, созависимым и находящимся в стадии ремиссии людям. Работает call-центр.

Вторая ветка сайта, которая посвящена профилактике наркомании в молодежной среде и проблемам информационной безопасности детей в интернете, практически готова, совместно с Министерством образования идет ее активное наполнение. На информационном ресурсе разместят информацию, полезную для несовершеннолетних разных возрастных групп, родителей и педагогов, - лекции, статьи, сведения о правовых последствиях оборота наркотиков. Позже планируется внедрить интерактивный компонент, который позволит ребенку понимать, чем чревато потребление наркотиков. Как ожидается, ресурс, разработанный при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), будет востребован в учебном процессе.

"Кроме того, предполагается наличие такого же call-центра, куда подросток может обратиться за помощью с любым вопросом, касающимся этой темы. Мы надеемся, что вторая ветка сайта заработает в конце лета и в начале нового учебного года ею смогут воспользоваться педагоги, родители и дети", - сказала Екатерина Шелегова.

МВД проводит масштабную работу по профилактике как наркозависимости, так и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. "Основное направление, которое мы избрали для себя, это работа с родителями. Порой взрослые даже не знают, какой опасности подвергаются их дети, находясь в социальных сетях, в какую беду они могут быть втянуты", - отметила Екатерина Шелегова. Беседы и лекции с детьми и их родителями проводятся в учебных заведениях.

По ее словам, те формы и методы профилактики, которые были актуальны несколько лет назад, основанные, например, на устрашении, сегодня не действуют. Министерство находится в постоянном поиске новых форм и методов работы, активно сотрудничает с педагогами и медиками. Колоссальную поддержку оказывают общественные организации.

Используется международный опыт. С прошлого года начала внедряться такая форма работы с детьми, как антинаркотические площадки. В декабре 2018 года в Витебске открылся кабинет профилактики наркомании при подростковом наркологическом отделении Витебского областного клинического центра психиатрии и наркологии. В этом году профилактическую работу провели с более 200 учащимися средних школ. Новый подход в сфере профилактики зависимостей реализован и в Бресте. В здании областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья с февраля работает центр наглядной профилактики. Он оборудован муляжами внутренних органов человека, потребляющего наркотики. Подросткам демонстрируют видеоролики, фильмы. Работают медики. Центр посетили более 2 тыс. учащихся. Такая же антинаркотическая комната в 2019-2020 годах должна заработать и в Минске. В соответствии с комплексным планом такие комнаты планируется открыть во всех регионах.-0-