Вузы Беларуси и России заключили в этом году 100 договоров о сотрудничестве

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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В этом году вузы Беларуси и России заключили 100 прямых договоров, сообщил сегодня журналистам начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович, передает корреспондент БЕЛТА."У нас 50 вузов - 42 государственных и 8 частных. Фактически все из них имеют партнерские взаимоотношения в виде меморандумов и договоров с российскими университетами", - рассказал Сергей Касперович.Начальник главного управления уточнил, что около 1,5 тыс. договоров белорусские вузы заключили с российскими университетами. "Лидерами являются ведущие вузы - БГУ, БГУИР, БГТУ, БГЭУ. Только за 2021 год почти 100 новых договоров заключено с российскими вузами, - отметил он. - Все эти договоры наполнены реальным сотрудничеством".Ярким примером интеграции образовательных пространств наших государств стал Белорусско-Российский университет. Кроме того, в Минске функционируют два филиала российских вузов - РЭУ им. Г.В.Плеханова и Российского государственного социального университета. "Они готовят в основном кадры по экономическим и юридическим направлениям. Нам бы, конечно, хотелось, чтобы было определенное движение в сторону технических направлений и более тесное взаимодействие в этом плане с Белорусско-Российским университетом", - добавил Сергей Касперович.-0-