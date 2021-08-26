Вузы Беларуси и России заключили в этом году 100 договоров о сотрудничестве

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 26 августа 2021
Минск Ясно +18°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:29 Студенты БГУ победили на международной экологической олимпиаде вузов стран СНГ Общество
12:27 Производство инновационных пряж и котонина запустили в ОАО "Гронитекс" Регионы
12:25 Пиневич: первый образец белорусской вакцины может появиться к концу августа Общество
12:19 Лучшие товары - председатель Госстандарта о конкурсном движении и содействии предприятиям из глубинки Экономика
12:18 Окончательно отменить роуминг в ЕАЭС планируют к 2025 году Общество
12:16 Отраслевой профсоюз здравоохранения и далее будет поддерживать студенческие инициативы - Шило Общество
12:11 Кочанова: у Беларуси и Азербайджана есть серьезный потенциал для развития сотрудничества Общество
12:10 Число погибших в больнице Мумбаи возросло до 10 В мире
12:07 Ирландские арбитры рассудят матч футболистов Беларуси и Эстонии Спорт
12:07 Пиневич: первая вакцина, которая сойдет с белорусского конвейера, - за мной Общество
11:58 Конституционная комиссия соберется на заседание 31 марта Общество
11:57 Франция намерена включить багет в список Всемирного наследия ЮНЕСКО Калейдоскоп
11:55 Ремонт дорог, помощь обманутым клиентам и новые балконы - Андрейченко провел прием граждан в Докшицах Регионы
11:53 Как Беларусь планирует развивать высокотехнологичный сектор Общество
11:47 Сильные регионы можно обеспечить государственно-частным партнерством - Исаченко Регионы
11:43 На Осиповичском полигоне завершилась активная фаза белорусско-российского батальонного учения Общество
11:41 Пиневич: интенсивность новой волны коронавируса в Беларуси будет не выше осенней Общество
11:34 СК: молодежи стоит подумать о своем будущем перед участием в протестной активности Общество
11:27 Французская компания Carmat создала искусственное сердце Технологии
11:22 В России за сутки выявили 9167 случаев заражения COVID-19 В мире
11:17 Таиланд откроет Пхукет для вакцинированных от COVID-19 туристов с 1 июля В мире
11:11 До +17°С ожидается в Беларуси 27 марта Общество
11:09 Белоруска спрятала от таможенников свыше 150 тыс. евро Происшествия
11:08 Эксперты ОДКБ и ООН провели консультации по миротворческой тематике Общество
11:05 Национальный аэропорт Минск с 28 марта переходит на весенне-летнее расписание полетов Общество
11:03 Картина Ван Гога с изображением Парижа продана за $19,1 млн Калейдоскоп
11:01 В Добруше спасли провалившегося под лед рыбака Происшествия
10:49 Минюст лишил ООО "Юрмингрупп" лицензии на оказание юридических услуг Общество
10:49 Конкурс на лучшие товары 2021 года объявлен в Беларуси Экономика
10:44 Следователи разыскивают свидетелей ДТП на ул.Ванеева в Минске Происшествия
Все новости
Все новости
Общество
26 августа 2021, 14:38

Вузы Беларуси и России заключили в этом году 100 договоров о сотрудничестве

Фото из архива
Фото из архива
26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В этом году вузы Беларуси и России заключили 100 прямых договоров, сообщил сегодня журналистам начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович, передает корреспондент БЕЛТА.
 
"У нас 50 вузов - 42 государственных и 8 частных. Фактически все из них имеют партнерские взаимоотношения в виде меморандумов и договоров с российскими университетами", - рассказал Сергей Касперович.

Начальник главного управления уточнил, что около 1,5 тыс. договоров белорусские вузы заключили с российскими университетами. "Лидерами являются ведущие вузы - БГУ, БГУИР, БГТУ, БГЭУ. Только за 2021 год почти 100 новых договоров заключено с российскими вузами, - отметил он. - Все эти договоры наполнены реальным сотрудничеством".

Ярким примером интеграции образовательных пространств наших государств стал Белорусско-Российский университет. Кроме того, в Минске функционируют два филиала российских вузов - РЭУ им. Г.В.Плеханова и Российского государственного социального университета. "Они готовят в основном кадры по экономическим и юридическим направлениям. Нам бы, конечно, хотелось, чтобы было определенное движение в сторону технических направлений и более тесное взаимодействие в этом плане с Белорусско-Российским университетом", - добавил Сергей Касперович.-0-
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вузы высшее образование
Новости рубрики Общество
Фото из архива День единения народов Беларуси и России отметят торжественным собранием в Минске и Москве
Фото из архива За сутки в Беларуси зарегистрированы 995 пациентов с COVID-19, выписаны 794
Фото из архива Студентами БГУ на неделю стали 148 школьников со всей страны
Леонид Полещук. Фото из архива Энергопотребление в учреждениях образования Беларуси за пять лет снизилось на 6%
Фото из архива Начальники генштабов ВС Беларуси и России проведут переговоры в Москве
Фото из архива За сутки почти 1 тыс. авто снимается с регистрационного учета в связи с утилизацией
Главное
Андрейченко: реальная соцподдержка государства является неизменным национальным брендом Беларуси
Андрейченко: корректировка Конституции должна осуществляться только по тем вопросам, которые назрели и очевидны
Партнерство в интересах экономики: МАЗ и "Дана Холдингз" укрепляют сотрудничество
Топ-новости
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.