Вузы Беларуси планируют принять на бюджет более 26 тыс. человек

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В вузы Беларуси в этом году на бюджет планируется принять больше 26 тыс. человек, сообщила первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА.

"На уровень высшего образования в этом году планируется принять за счет средств бюджета 26,6 тыс. человек, что на 0,7% превышает план приема 2018 года. При этом в дневной форме получения образования увеличение объемов осуществляется за счет медицинских, IT-специальностей, а также специальностей физической культуры и спорта. В заочной форме получения образования планируется сокращение приема на 3,4%", - рассказала Ирина Старовойтова.

На платной основе планируется принять 28,2 тыс. человек, что на 1,5% превышает план приема 2018 года. "В дневной форме получения образования увеличение объемов осуществляется за счет IT-специальностей и специальностей физической культуры и спорта. В заочной форме планируется сокращение приема на 0,8%", - отметила первый замминистра.

Всего в 2019 году в вузы республики запланировано принять 54,7 тыс. человек, что на 1% больше плана приема прошлого года. Прием документов будут осуществлять 49 вузов, из них 42 - государственной формы собственности и 7 частной.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке