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Вузы Беларуси завершают прием документов от абитуриентов на бюджетные места

Общество 17.07.2019 | 07:23
Фото из архива
Фото из архива
Вступительная кампания - 2019 Новости темы Вступительная кампания - 2019
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17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские вузы сегодня завершают прием документов от абитуриентов на бюджетные места, сообщает БЕЛТА.

Определиться с выбором специальности для поступления на бюджет в нынешнем году абитуриенты могли с 12 по 17 июля. Прием документов в основном шел равномерно и спокойно. Однако по традиции в последний день подачи документов в приемных комиссиях ожидается некоторый ажиотаж.

Прием документов от абитуриентов, которые решили получать образование на платной основе и не будут сдавать вступительные испытания непосредственно в вузах, будет продолжаться по 4 августа. Что касается силовых и творческих вузов, то здесь документы можно подавать по 31 июля и 2 августа соответственно. Позже всех смогут подать документы абитуриенты, претендующие на заочные места в вузах сельскохозяйственного профиля, - с 15 ноября по 5 декабря.

Всего в 2019 году в вузы Беларуси планируется принять 54,7 тыс. человек. Ожидается, что студентами бюджетной формы обучения станут 26,6 тыс. человек. Увеличен набор на медицинские, IT-специальности, а также специальности физкультуры и спорта. На платной основе вузы намерены принять 28,2 тыс. человек. Прием документов проводят 49 вузов, из них 42 - государственной формы собственности и 7 - частной.

Внутренние вступительные испытания пройдут с 18 по 26 июля, с 6 по 15 декабря - в сельскохозяйственных вузах. Сроки зачисления за счет средств бюджета - по 28 июля (за исключением военных учреждений высшего образования), на платной основе - по 6 августа (за исключением некоторых военных вузов и культуры).-0-

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Теги
Беларусь, вступительная кампания, вузы, образование
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