Введен запрет на пересечение китайско-российской границы в наземных пунктах пропуска

6 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Гражданам третьих стран, включая белорусов, запрещено пересекать китайско-российскую границу в наземных пунктах пропуска, сообщили корреспонденту БЕЛТА в белорусской дипломатической миссии в Пекине.

"В соответствии с уведомлением Министерства иностранных дел КНР от 6 апреля введен временный запрет на пересечение китайской границы гражданами третьих стран в наземных пунктах пропуска. То есть граждане Беларуси не имеют возможности пересечь китайско-российскую границу в наземных пунктах пропуска", - рассказали в белорусском загранучреждении.

"Региональные власти Китая децентрализованно применяют меры по помещению на 14-дневный карантин китайских и иностранных граждан, которые прибыли в КНР из стран с высоким уровнем эпидемиологической угрозы или посещали в течение 14 дней такие страны. Решение принимается местными правительствами в зависимости от ежедневного изменения эпидемиологической ситуации в иностранных государствах", - отметили в посольстве.

По прилете в КНР на 14-дневный карантин могут быть помещены те, у которых обнаружены симптомы острых респираторных вирусных инфекций, а также лица, контактировавшие с такими гражданами во время полета.-0-