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24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Введение национального госэкзамена для выпускников поддерживают более 60% учеников и родителей, сообщил сегодня во время пленарного заседания Республиканского педагогического совета министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА."Для уменьшения нагрузки на выпускников, исключения субъективности при оценивании, а также для повышения качества школьного аттестата с 2023 года в 11-м классе предлагается введение национального государственного экзамена. Это предполагает проведение выпускных испытаний по математике и одному из государственных языков (по выбору) в формате централизованного тестирования. Анкетирование показало, что это предложение поддерживают 70% учителей и более 60% учеников и родителей", - сказал Игорь Карпенко.По его словам, с целью обеспечения качества текущей аттестации учащихся в соответствующие правила вносится норма о выставлении отметки за четверть при наличии не менее трех оценок. "Отметка за год будет выставляться как среднее арифметическое четвертных. Что скрывать, сегодня отдельные ученики пользуются тем, что за четверть можно аттестоваться по одной отметке. А отсутствие неудовлетворительных оценок и невозможность оставить нерадивого ученика на второй год расхолаживает и учеников, и их родителей. Эти вопросы вчера обсуждались на секции, и они найдут отражение в нормативном акте Министерства образования, - отметил министр. - Продолжится практика министерских контрольных работ и срезов, а также участие в международном исследовании качества образования PISA. Их результаты будут учитываться при аккредитации школ. Все эти меры повысят ответственность учащихся и их родителей за результаты учебы, укрепят учебную дисциплину".-0-