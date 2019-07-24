Введение одной отсрочки для продолжения образования стало своевременной мерой - депутат

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поправки в законы по вопросам эффективного функционирования военной организации государства стали своевременной мерой. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Сергей Бобриков.

Беларусь по количеству отсрочек от армии (47) опережает Азербайджан (12), Армению (17), Казахстан (18), Россию (22), Украину (30). При этом 85% из них предоставлялись для продолжения образования.

Парламентарий отметил, что поправки напрямую связаны с национальной безопасностью, от обеспечения которой зависит суверенитет и территориальная целостность государства. "Очень правильно и своевременно внесли изменения в законодательство", - считает он.

В условиях достаточности призывных ресурсов Министерство обороны всегда шло навстречу предложениям заинтересованных по предоставлению отсрочки тем или иным категориям граждан. Сейчас ситуация изменилась - по объективным причинам, в том числе из-за демографической ситуации, Вооруженные Силы испытывают трудности с комплектованием личным составом.

Депутат напомнил о Конституции, в которой сказано, что защита Республики Беларусь - обязанность и священный долг гражданина. Сергей Бобриков обратил внимание, что само слово "священный" в Основном законе упоминается только дважды. "Молодые люди должны служить и достойно защищать свою Родину", - подчеркнул он.

Председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк в свою очередь рассказал, что два года отслужил в разведроте. В армию пошел после второго курса, и это не помешало ему стать впоследствии доктором наук, профессором. "Наоборот, всего добился, в том числе благодаря Вооруженным Силам", - сказал он и выразил недоумение по поводу того, что здоровые мужчины боятся служить в армии. "Мой сын закончил десять классов. Мало сомневаюсь, что он не будет служить", - добавил парламентарий.

Игорь Марзалюк обратил внимание, что отсрочки нередко использовались не для повышения профессионализма, а как возможность уклониться от армии. Депутат считает такую ситуацию ненормальной и уверен, что ее надо исправлять, в том числе путем законодательных мер.-0-