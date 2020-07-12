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12 июля 2020, 22:25

Ввод новых объектов и работа предприятий - Заяц о развитии Могилевской области

Скриншот видео "Беларусь 1"
Скриншот видео "Беларусь 1"

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. О том, как в настоящее время развивается Могилевская область, рассказал председатель облисполкома Леонид Заяц в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Губернатор отметил, что Могилевская область уже готова к уборке зерновых культур. "Нынешнее состояние посевов говорит о том, что уборочная кампания начнется в большинстве районов области в конце июля. Технический парк комбайнов к этому готов, мы его еще усилили, сейчас дополнительно закупаем у "Гомсельмаша" технику. Таким образом, уменьшится нагрузка на одну машину. Все это позволит собрать урожай в оптимально сжатые сроки", - сообщил он.

По информации председателя облисполкома, в области увеличены посевные площади зерновых культур практически на 100 тыс. га. Почти в три раза увеличены посевы кукурузы.

Также Леонид Заяц отметил, что все отрасли промышленности в Могилевской области вышли на положительную динамику. "По итогам работы за пять месяцев валовой региональный продукт обеспечен на уровне 98,3%, стоит задача в текущем году обеспечить выполнение этого показателя в объеме 102,5%. Проблемы, которые сегодня есть в мире, ослабевают. Это чувствуется уже и на территории Могилевской области. Предприятия, работа которых связана с внешними рынками, возобновляют свою деятельность и торговлю. Это касается и компаний, занимающихся переработкой молока. Многие предприятия области увеличили свои финансовые показатели и выручку. Все это позволяет сделать вывод, что мы обеспечим нашего потребителя продовольствием, продуктами питания и всем необходимым", - подчеркнул губернатор.

Председатель облисполкома поблагодарил Президента за продление до 2025 года действия основных положений указа №235 "О социально-экономическом развитии юго-восточного региона Могилевской области". Это позволит создать дополнительные условия для комплексного развития региона, повышения уровня жизни населения.

"Цель этой программы - вывести уровень жизни людей в регионе на среднеобластной показатель и по заработной плате, и по условиям проживания, - пояснил Леонид Заяц. - Достичь этого надо за пять лет, а начинаем эту работу уже с текущего года. Так, надо увеличить объемы производства продукции растениеводства и животноводства, запланирован ввод ряда социальных объектов. В Славгороде уже вводится в эксплуатацию детский сад на 50 мест, в других регионах объекты будут строиться в соответствии с потребностями населения". По словам губернатора, в области практически каждый месяц сдается в эксплуатацию по несколько объектов, постоянно ведется работа по улучшению качества дорог.-0-

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Заяц Могилевская область
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