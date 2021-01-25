Ввод жилья в Беларуси в 2020 году увеличился на 2,3%

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2020 году введено в эксплуатацию 4 млн 156 тыс. кв.м жилья. Это на 2,3% больше, чем за 2019 год, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального статистического комитета.

Организации всех форм собственности построили 49 тыс. квартир.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 1 млн 683,5 тыс. кв.м, или 40,5% всего введенного жилья.

Из введенного жилья для очередников с использованием господдержки построено 1 млн 306,4 тыс. кв.м.

Для многодетных семей введено 907,1 тыс. кв.м общей площади жилья.

В сельских населенных пунктах введено 1 млн 215,2 тыс. кв.м, или 29,2% ввода по стране.-0-