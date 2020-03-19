Ввод жилья в Беларуси в январе-феврале увеличился на 7,2%

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19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в январе-феврале 2020 года введено в эксплуатацию 515,2 тыс. кв.м жилья. Это на 7,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального статистического комитета.
Организации всех форм собственности построили 5,1 тыс. новых квартир.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 199,8 тыс. кв.м, или 38,8% от общего объема введенного жилья.
Из общего количества введенного жилья для очередников с использованием господдержки построено 146,3 тыс. кв.м.
В сельских населенных пунктах введено 183,4 тыс. кв.м жилья, или 35,6% от общего ввода по стране.-0-