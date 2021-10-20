20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вводить бустерную дозу вакцины от COVID-19 людям со сниженным иммунитетом можно через полгода после курса вакцинации, сообщила заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская во время вебинара "СМИ против COVID-19", передает корреспондент БЕЛТА.

"После окончания курса вакцинации, после введения второй прививки, через шесть и более месяцев можно вводить бустерную дозу. Всем ли целесообразно это делать? На сегодня есть четкая доказательная база, которая говорит о том, что это целесообразно делать лицам со сниженным иммунитетом, лицам, которые принимают какой-либо лекарственный препарат, снижающий иммунный ответ, с онкологическими заболеваниями, ВИЧ-инфекцией", - сказала Ирина Глинская.

Она пояснила: введение должно быть однократным. Использовать можно как "Спутник V", так и вакцину китайского производства. При этом в качестве бустерной дозы также может выступить прививка "Спутник Лайт" - аналог первого компонента вакцины "Спутник V". "То есть принципиальных различий, какой вакциной проводить введение бустерной дозы, нет", - отметила она.

Как сообщалось, ВОЗ рекомендует ввести третью дозу вакцины против COVID-19 людям с тяжелым иммунодефицитом. По словам технического специалиста отдела вакциноуправляемых заболеваний и иммунизации Европейского регионального бюро ВОЗ Людмилы Мосиной, в настоящее время ВОЗ считает, что нет оснований для ревакцинации, но этот вопрос постоянно рассматривается. В начале ноября будет следующее совещание стратегической консультативной группы. Еще раз будут рассмотрены все последние данные. Если будет необходимость, ВОЗ будет корректировать свои рекомендации. "В настоящее время мы рекомендуем третью дозу, но не ревакцинацию, а как часть первичной вакцинации, людям, у которых тяжелый иммунодефицит", - сказала во время вебинара "СМИ против COVID-19" Людмила Мосина.-0-