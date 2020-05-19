Вы готовы к честному соревнованию?

Конкуренция растет не по дням, а по часам. И не просто растет, а касается буквально каждого. Ведь выбор становится все сложнее: творог вы выбираете, постельное белье или типографию.

Каждый человек руководствуется собственными соображениями при выборе товара или услуги. Какие факторы на него влияют?

В последнее время на рынке Беларуси много различных конкурсов по определению лучших продуктов. Какие-то появляются, какие-то модернизируются – за всем не уследишь.

Сегодня на примере международного фестиваля-конкурса "Выбор года", который уже 19 лет профессионально и масштабно исследует рынок Беларуси, выделим важные черты объективных результатов.

Репрезентативность исследований.

Проще говоря, это возможность воспроизвести представление о целом по его части. Для этого при опросе части населения учитывается пол, возраст, населенный пункт и другие показатели, свойственные всем жителям страны. Показатели части должны быть пропорциональны показателям целого. Например, если в Беларуси соотношение мужчин и женщин 60/40, то и среди опрошенных должно быть 60% мужчин и 40% женщин.

Профессиональность подхода

Маркетинговое исследование включает сбор, обработку, хранение и систематизацию информации. Профессиональные исследования ставят перед собой задачу не просто выявить лидера, но максимально приблизить результаты к объективным. Например, изначально включая в анкеты главных игроков рынка. Ведь не всегда потребитель быстро сориентируется, особенно если опрос уже идет некоторое время. Также важно, чтобы в анкете не было слишком много вопросов, иначе теряется внимательность и качество результатов.

Учитывая пол, возраст, регион проживания, уровень дохода, образование и другие социально-демографические показатели опрашиваемых, профессиональные маркетинговые исследования показывают участникам реальную ситуацию на рынке, дают возможность проанализировать правильность заданного курса, оценить свои позиции относительно конкурентов, выявить целевую аудиторию и ее предпочтения.

Объективность результатов

Есть множество методов изучения рынка. Но можно ли все из них назвать исследованиями? И тем более говорить о профессионализме исследующих и объективности результатов, если к участию в опросе призывают сами же участники на своих страницах в соцсетях? И реальные ли люди голосуют?..

На самом деле проверить достоверность результатов несложно. При проведении профессиональных исследований составляется база респондентов с фамилией, именем, номером телефона и прочими контактами, а анкеты сохраняются. И в любой момент эти данные можно проверить, позвонив по указанному номеру. Более того, имея перед глазами анкету, можно сверить ответы. Например, исследования "Выбор года" ежегодно проверяются независимой аудиторской компанией. И только после этого результаты конкурса становятся доступны для общественности.

Международная премия ежегодно отмечает золотой медалью лидеров рынка, задавая четкие ориентиры потребителям. Об этом говорят и цифры: 84% потребителей обращают внимание на товары и услуги, отмеченные золотой медалью "Выбор года", а 16% готовы приобрести товар/услугу сразу.*

Мы желаем потребителям быть избирательными в покупках и объективными при участии в опросах. Исследования "Выбор года 2020" стартуют уже в июне.

Международный фестиваль-конкурс "Выбор года" приглашает к участию компании, желающие узнать свои реальные позиции на рынке в сравнении с конкурентами. Готовы к честному соревнованию? Заполняйте заявку на сайте проекта.

*По данным исследовательской компании МАСМИ в 2019 году.

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