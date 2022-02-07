Вы тратите, мы возвращаем! "Манибэк" от Оплати уже работает!

Совершай покупки по QR или в каталоге мобильного сервиса Оплати и получай процент на свой кошелек!

Акция "Манибэк" от мобильного сервиса Оплати™ стартует уже сегодня, 7 февраля. Пополняй свой электронный кошелек Оплати™ с карты любого банка Республики Беларусь без комиссий. Совершай платеж* по QR или в каталоге внутри приложения во время игрового периода (неделя) и получай % от каждой покупки на свой электронный кошелек. Зарабатывай до 15 рублей на свой кошелек каждую неделю!

Манибэк начисляется после выполнения всех условий:

1. Для получения Манибэка необходимо совершить платеж* с помощью мобильного приложения Оплати™ с 00:00 7 февраля по 23:59 13 февраля 2022 года. (Далее согласно рекламным периодам, с 00:00 понедельника текущей недели до 23:59 воскресенья текущей недели).

2. Минимальная сумма транзакций для выплаты Манибэка должна быть не менее 10 белорусских рублей за рекламный период.

3. Максимальная сумма выплаты Манибэка не может превышать 15 белорусских рублей за рекламный период.

4. Манибэк начисляется в размере 1% от суммы всех платежей во время рекламного периода в белорусских рублях.

5. Минимальный размер Манибэка – 0,10 рублей, максимальный – 15 рублей.

Когда начисляется Манибэк?

Все выплаты Манибэка осуществляются каждый второй рабочий день после окончания игрового периода до 18:00 на основной электронный кошелек приложения Оплати™. Размер выплат можно увидеть в выписке электронного кошелька.

Где посмотреть точки продаж Оплати™ ?

Адреса подключенных партнеров к сервису Оплати™ можно посмотреть на карте прямо в приложении. Заходи в "Каталог" – "Открыть карту". А также на официальном сайте o-plati.by в разделе "Где принимают".

ВАЖНО! *Не участвуют платежи ЕРИП, платежи посредством NFC и виртуальной карты, а также платежи у партнеров: ООО "СТАТУСКВО" (Parimatch), ООО "Финап24", ЗАО "Белорусская сеть телекоммуникаций", ООО "Число Удачи" GrandCasino, СООО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ", Республиканское УП "Белорусские лотереи". Также не учитываются платежи, по которым были осуществлены возвраты по время рекламного периода.

Получи новенький iPhone 13, пользуясь мобильным сервисом Оплати™ !

Регистрируйся в Оплати™, пополняй электронный кошелек без комиссий с карты любого банка Республики Беларусь и участвуй в игре "вОплати мечту 13". Со 2 декабря 2021 по 20 мая 2022 у каждого пользователя мобильного сервиса есть безграничное количество шансов получить новенький смартфон небесного цвета. Подробности читай на сайте o-plati.by.

Оплати™ – электронный кошелек, с помощью которого удобно оплачивать проезд в общественном транспорте или рассчитываться за топливо на АЗС, не отходя от машины. Можно совершать покупки в магазинах, а также получать приятные бонусы в виде скидок. Легко оплачивать коммунальные услуги, мобильную связь и интернет. В мобильном сервисе можно переводить деньги друг другу прямо в чате без комиссий и переплат. Пополняется электронный кошелек с карточек любых белорусских банков без комиссий.

Обо всех возможностях мобильного сервиса можно узнать на сайте o-plati.by, на официальном YouTube-канале Оплати™ и в социальных сетях приложения!

Совершать покупки с Оплати™ – выгодно!

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