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20 ноября 2019, 16:39

Выбор избирателей позволит конструктивно работать парламенту - Маркевич

Анатолий Маркевич. Фото из архива
Анатолий Маркевич. Фото из архива

20 ноября, Иваново /Корр. БЕЛТА/. Выбор избирателей позволит конструктивно работать парламенту. Такое мнение высказал сегодня журналистам в Иваново помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"Хочу отметить очень позитивную работу на всех этапах проведения избирательной кампании. Явка по Брестской области составила порядка 79%. Люди активно участвовали в избирательном процессе, они были информированы о кандидатах в депутаты, могли ознакомиться с предвыборными программами. Было время определиться, и люди сделали свой выбор", - сказал Анатолий Маркевич.

От работы парламента зависит многое: по каким законам будет жить общество, развиваться государство. "Мы нацелены на то, чтобы людям было комфортно жить, чтобы организовывались новые рабочие места, чтобы наши граждане оставались в Беларуси, а не искали лучшую долю за границей. Я уверен, что новый парламент при выработке законов сделает максимум для того, чтобы учесть все проблемы людей и принять разумное, взвешенное решение", - отметил помощник Президента.

Сегодня Анатолий Маркевич провел прямую телефонную линию и личный прием граждан в Иваново. Помощник Президента рассмотрел около полутора десятка вопросов, связанных с пенсионным и медицинским обеспечением, реконструкцией и приватизацией жилья, трудоустройством. В декабре он намерен провести прием жителей областного центра.-0-

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