Выбор - на десятку! В комплексе Minsk World акция к Новому году - сразу десять новых домов и лучшие условия для покупки

Столичный комплекс Minsk World этой осенью пользуется повышенным вниманием тех, кто мечтал о покупке собственной квартиры. Стремительно развивающийся, он предлагает огромный выбор квартир на лучших условиях. Покупателям доступны квартиры в длительную рассрочку от застройщика до 100 месяцев и по партнерским кредитным программам со ставкой от 4,99% годовых. Поиск квартир в минских новостройках начинается с сайта bir.by! Акция к Новому году – квартиры сразу в 10 новых домах!

Комплекс Minsk World

Современный, красивый, практически в центре города и с развитой инфраструктурой – именно о таком комплексе мечтают те, кто предпочитает жить в новостройке. Minsk World в полной мере отвечает этим запросам, и не удивительно, что жилье и коммерческая недвижимость пользуются здесь огромной популярностью.

Анастасия и Егор Артемьевы приобрели квартиру в доме "Эмиратс Волна" в квартале "Эмиратс". Буквально на днях были сданы последних три секции этого здания, и владельцев пригласили на осмотр их квартир. Теперь первый квартал комплекса полностью готов к счастливой и комфортной жизни!

Анастасия и Егор Артемьевы, покупатели квартиры в доме "Эмиратс Волна"

-- Удобное месторасположение, – первым делом отмечают молодые люди, рассказывая о своем решении приобрести квартиру. – Это большой комплекс, который даёт большие надежды на жизнь нашего города и государства. Достойно!

Молодая семья не скрывает, что покупка квартиры – большое событие в их жизни и заветная мечта, которая, наконец, сбылась. Притом неожиданно быстро – как выяснилось, дом "Эмиратс Волна" сдан раньше запланированных сроков!

-- Мы снимали квартиру не один год. Знаем, что это такое. И наше собственное жилье – это маленький островок мечты! Мечты сбываются! Приемкой очень довольны – отличное качество строительства. Важно также, что застройщик предоставляет лучшие условия. У компании очень достойное предложение для молодых семей. Для нашей семьи – это настоящий праздник! Жизнь кипит! – улыбаются Артемьевы.

Застройщик наращивает темпы строительства комплекса Minsk World. Как рассказал директор ИООО "Дана Астра" Павел Овчаров, сегодня здесь одновременно строится более миллиона квадратных метров.

Павел Овчаров, директор ИООО "Дана Астра"

– В работе – сразу 65 объектов, из них в 45 домах уже сегодня можно приобрести квартиру. Отмечу, что 25 зданий мы строим за счет собственных средств, не привлекая деньги дольщиков. Это огромные инвестиции. А в стадии проектирования – 1,2 млн квадратных метров, и уже в этом году мы начнем строительство примерно 35-40 жилых домов. То есть к новому году в комплексе будет строиться одновременно более 100 объектов! А еще к новому году мы планируем сдать не менее 12 домов, так что новые новоселья будут происходить у нас практически еженедельно, – подчеркивает директор компании-застройщика.

При таких темпах выбор у покупателей широчайший! Так, несколько дней назад в продажу поступили квартиры сразу в десяти новых домах, и те, кто мечтал о собственной квартире в Минске, сейчас очень внимательно изучают это предложение.

Ведь на старте продаж всегда лучшие условия, время терять нельзя!

Все дома разные, различной планировки и этажности, и расположены в шести кварталах комплекса Minsk World, каждый из которых имеет свои преимущества. Прежде чем познакомить читателей с новым предложением от застройщика, расскажем, что общего есть у каждого из этих домов.

Во-первых, дизайнерское лобби. Просторное и светлое, с панорамным остеклением, оно обязательно оформляется в стилистике того города, в честь которого назван дом. В каждом лобби предусмотрено место для консьержа, зона отдыха и встречи курьера, а также санитарная комната. Конечно же, все подъезды оборудованы современными домофонными системами. Лобби оборудуются выходами на две стороны дома – на улицу, к автостоянке, и во двор, закрытый от движения машин.

В каждом доме дизайнерское лобби с выходами на две стороны дома – на улицу, к автостоянке, и во двор, закрытый от движения машин

Во-вторых, лифты ведущего производителя компании OTIS. В зависимости от этажности это два или три лифта на подъезд, один из которых обязательно будет повышенной грузоподъемности. Кроме того, в проектах многих домов предусмотрены уникальные для Минска панорамные лифты – такие раньше встречались лишь в торговых центрах и лучших отелях.

Все дома оборудованы несколькими лифтами, один из которых повышенной грузоподъемности

В-третьих, особенно внимательное отношение проектировщиков к естественному освещению квартир. Окна, в которых используются стеклопакеты ведущих зарубежных производителей, есть в каждом помещении, которое может быть спланировано в квартире, – или от пола до потолка, или панорамные. Лоджии, которые есть практически в каждой квартире, застеклены.

Во всех квартирах - остекленные лоджии, а также панорамные окна

И самое главное – у всех квартир свободная планировка, которая позволяет создавать пространство по желанию владельца. Квартиру можно превратить в одну просторную студию, а можно, в зависимости от площади, выделить ровно такое количество комнат, которое требуется семье. При этом высота потолков – 2,70 метра, а на первом и последнем этажах, как правило, не менее 3 метров.

И никаких панелек – только монолитно-каркасные технологии строительства!

Компания-застройщик использует только монолитно-каркасные технологии строительства

Зная преимущества современных архитектурных и планировочных решений, можно переходить к выбору своего жилья!

Сразу четыре новых дома представлено в квартале "Южная Европа". Квартал расположен в северной части комплекса, вдоль улицы Аэродромной, недалеко от строящейся станции метро. В квартале будет построен детский сад на 230 мест с бассейном. В западной части – сквер, южнее – большой парк, который будет разбит в комплексе.

Строительство дома "Барселона" в неподражаемой стилистике Гауди уже начато – здесь будет 25 этажей с квартирами площадью от 28 до 75 кв. метров. На первом этаже будут квартиры с собственными террасами и отдельным входом прямо с улицы. В лоджиях некоторых квартир предусмотрено специальное место для размещения кондиционеров.

Лобби дома "Барселона"

Очень похож на "Барселону" дом "Салоники", в котором такое же количество и тип квартир, но оформление здания уже не испанское – греческое!

Дом "Салоники"

Еще два новых дома в этом квартале – "Дубровник" и "Котор", отражающие неповторимость двух курортных звезд Средиземноморья из Хорватии и Черногории. В оформлении лобби вы безошибочно узнаете "свой" город! В этих домах будет 25 этажей с квартирами площадью от 27 до 65 кв. метров. На первых этажах – по четыре квартиры с собственными террасами, огражденными и защищенными козырьком от осадков. Кроме входа из подъезда есть и собственный выход на улицу.

Лобби дома "Дубровник"

Лобби дома "Котор"

Два новых дома предлагает квартал "Азия", который расположен в юго-западной части комплекса вдоль улицы Кижеватова, рядом с улицей Казинца. В квартале будет свой детский сад с бассейном на 230 мест, множество коммерческих помещений. Отличается очень удобным транспортным обеспечением, а на своем автомобиле – считанные минуты что до площади Независимости, что до кольцевой автодороги.

В доме "Нью-Дели" – 16 этажей с квартирами площадью от 28 до 75 кв. метров. На первом этаже размещены квартиры с потолками высотой до 3 метров и отдельным входом с улицы. В доме есть квартиры с открытыми террасами, "французскими" балконами, остекленными лоджиями и открытыми балконами.

Дом "Нью-Дели"

Дом "Манила" состоит из двух секций по 15 этажей. В каждой будет по два лифта OTIS, один из которых – панорамный. Фасад яркий, запоминающийся. Квартиры от 32 до 74 кв. метров. В некоторых квартирах запроектированы угловые витражи жилых комнат.

Дом "Манила"

Севернее расположен квартал "Африка", который строится прямо у будущего парка. В квартале предусмотрено богатое озеленение, детские и спортивные площадки и детский сад с бассейном на 230 мест.

В этом квартале тоже есть новинка – дом "Каир". Дом активно строится, и новоселья не за горами. Взгляните на видеотур на сайте застройщика – строители приближаются уже к десятому этажу. А всего здесь будет две секции высотой 16 и 17 этажей. Площадь квартир от 31 до 64 кв. метров на верхних этажах и от 49 до 120 кв. метров на первом этаже. Именно в этих квартирах, больше похожих на городские коттеджи, высота потолков составит более 3,6 метра. Здесь будут и собственные террасы с выходом на улицу.

Дом "Каир"

А теперь – приглашение на танец, ведь наша следующая остановка – квартал "Мировых танцев"! Он расположен в квадрате улиц Аэродромной, Брилевской и Казинца. Здесь будет построено сразу две школы с бассейнами. Отметим, что в четырех домах квартала, которые поступили в продажу ранее, свободных квартир уже не осталось!

Дом "Фламенко" – это 25 этажей с квартирами площадью от 28 до 75 кв. метров. На первом этаже размещены торгово-административные помещения со входом с улицы. В квартирах – большая вариативность для тех, кому важна "уличная" территория: есть варианты с открытыми террасами, "французскими" балконами, остекленными лоджиями и открытыми балконами.

Дом "Фламенко"

Квартал "Чемпионов", расположенный вдоль улицы "Аэродромной" рядом с уже завершенным кварталом "Эмиратс", наверное, один из самых знаменитых в комплексе. Во-первых, здесь купили квартиры многие известные спортсмены страны, а во-вторых именно здесь, в квартале, посвященном спорту и здоровому образу жизни, во время II Европейских игр участники сборной Сербии заложили капсулу с посланием к потомкам. Здесь будут обустроены тренировочные площадки, велодорожки, построен физкультурно-оздоровительный центр. Откроется школа со стадионом и спортивным городком.

Школа со стадионом и спортивным городком

В этом квартале вниманию покупателей предложен дом "Солт-Лейк-Сити", который уже строится и будет сдан в марте 2022 года. Здание будет иметь 25 этажей и квартиры от 32 до 62 кв. метров. Настоящий эксклюзив – квартиры на первом этаже с высотой потолков 3,3 метра и собственными террасами.

Дом "Солт-Лейк-Сити"

А теперь пришло время заглянуть в квартал "Тропические острова", который стал новинкой октября – ранее дома здесь в продажу не поступали. Квартал будет расположен в восточной части комплекса. Здесь будут построены школа и административно-торговый центр.

Первооткрывателем "Тропических островов" стал дом "Бали" с практически сплошным стеклянным фасадом. Здесь будет 25 этажей и квартиры от 28 до 75 кв. метров. На самом верхнем этаже высота потолков до 3 метров, а взлететь на эту высоту помогут три лифта OTIS, один из которых – панорамный! На первом этаже разместятся помещения торгового назначения.

Дом "Бали"

Minsk World – самый крупный инвестиционный проект столицы. Об этом комплексе слышали все, ведь такой грандиозной комплексной застройки в Минске еще не велось. Здесь будет и Международный финансовый центр, и самый большой в стране торговый молл, и новый парк.

Рядом со станцией метро Ковальская Слобода возводится современнейший торгово-развлекательный центр

Велодорожки, паркинги, торговые и административные помещения, полностью обустроенная территория – это тоже неоспоримые плюсы для комфортной и счастливой жизни. И, конечно, прекрасное транспортное обеспечение, в том числе две станции метро третьей линии, которая проходит как раз по территории комплекса!

Спортивные и детские площадки со специальным покрытием есть у каждого дома

Велодорожки свяжут все кварталы комплекса Minsk World

Паркинг почти на 800 автомобилей

Станция метро "Ковальская Слобода" будет открыта в ближайшее время

Именно сегодня здесь – невероятно широкий выбор квартир на лучших условиях! Десять новых домов в продаже – это лучшие цены и возможность приобрести квартиру именно тех размеров и планировки, о которых вы мечтали! А всего, напомним, на данный момент квартиры продаются в 45 домах комплекса.

И на лучших условиях – как за собственные средства, так и с привлечением партнерского банковского кредитования или уникальной рассрочки от застройщика.

Беспроцентная рассрочка от застройщика на срок до 100 месяцев – самый удобный инструмент для тех, кто полагается на собственные силы. Нужен первоначальный взнос – от 30%. Рассрочка доступна без справок о доходах и поручителей – для оформления договора нужен только паспорт, а все бумаги подписываются прямо в офисе продаж застройщика.

А для тех, кто хотел бы воспользоваться помощью банка, лучший вариант – партнерский кредит Белинвестбанка в белорусских рублях по ставке всего от 4,99% годовых на срок до 20 лет. Доля участия собственными средствами – всего от 10%. В первый год ставка составит всего 4,99% (0,570 СКО), а в дальнейшем – 13,35% (1,526 СКО).

Офис по продаже квартир и бизнес-помещений в комплексе Minsk World работает в будние дни – с 8.30 до 20.30, а в выходные и праздничные дни – с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Для приобретения недвижимости можно также обратиться к региональным менеджерам по продажам в 18 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Приятные цены, лучший выбор квартир и отличные финансовые инструменты – это комплекс Minsk World! Пусть ваше новое комфортное и современной жилье будет в городе завтрашнего дня!

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