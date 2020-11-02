Выбор - на десятку! В комплексе Minsk World акция к Новому году - сразу десять новых домов и лучшие условия для покупки

Столичный комплекс Minsk World этой осенью пользуется повышенным вниманием тех, кто мечтал о покупке собственной квартиры. Стремительно развивающийся, он предлагает огромный выбор квартир на лучших условиях. Покупателям доступны квартиры в длительную рассрочку от застройщика до 100 месяцев и по партнерским кредитным программам со ставкой от 4,99% годовых. Поиск квартир в минских новостройках начинается с сайта bir.by! Акция к Новому году – квартиры сразу в 10 новых домах!
Современный, красивый, практически в центре города и с развитой инфраструктурой – именно о таком комплексе мечтают те, кто предпочитает жить в новостройке. Minsk World в полной мере отвечает этим запросам, и не удивительно, что жилье и коммерческая недвижимость пользуются здесь огромной популярностью.
Анастасия и Егор Артемьевы приобрели квартиру в доме "Эмиратс Волна" в квартале "Эмиратс". Буквально на днях были сданы последних три секции этого здания, и владельцев пригласили на осмотр их квартир. Теперь первый квартал комплекса полностью готов к счастливой и комфортной жизни!
-- Удобное месторасположение, – первым делом отмечают молодые люди, рассказывая о своем решении приобрести квартиру. – Это большой комплекс, который даёт большие надежды на жизнь нашего города и государства. Достойно!
Молодая семья не скрывает, что покупка квартиры – большое событие в их жизни и заветная мечта, которая, наконец, сбылась. Притом неожиданно быстро – как выяснилось, дом "Эмиратс Волна" сдан раньше запланированных сроков!
-- Мы снимали квартиру не один год. Знаем, что это такое. И наше собственное жилье – это маленький островок мечты! Мечты сбываются! Приемкой очень довольны – отличное качество строительства. Важно также, что застройщик предоставляет лучшие условия. У компании очень достойное предложение для молодых семей. Для нашей семьи – это настоящий праздник! Жизнь кипит! – улыбаются Артемьевы.
Застройщик наращивает темпы строительства комплекса Minsk World. Как рассказал директор ИООО "Дана Астра" Павел Овчаров, сегодня здесь одновременно строится более миллиона квадратных метров.
– В работе – сразу 65 объектов, из них в 45 домах уже сегодня можно приобрести квартиру. Отмечу, что 25 зданий мы строим за счет собственных средств, не привлекая деньги дольщиков. Это огромные инвестиции. А в стадии проектирования – 1,2 млн квадратных метров, и уже в этом году мы начнем строительство примерно 35-40 жилых домов. То есть к новому году в комплексе будет строиться одновременно более 100 объектов! А еще к новому году мы планируем сдать не менее 12 домов, так что новые новоселья будут происходить у нас практически еженедельно, – подчеркивает директор компании-застройщика.
При таких темпах выбор у покупателей широчайший! Так, несколько дней назад в продажу поступили квартиры сразу в десяти новых домах, и те, кто мечтал о собственной квартире в Минске, сейчас очень внимательно изучают это предложение.
Ведь на старте продаж всегда лучшие условия, время терять нельзя!
Все дома разные, различной планировки и этажности, и расположены в шести кварталах комплекса Minsk World, каждый из которых имеет свои преимущества. Прежде чем познакомить читателей с новым предложением от застройщика, расскажем, что общего есть у каждого из этих домов.
Во-первых, дизайнерское лобби. Просторное и светлое, с панорамным остеклением, оно обязательно оформляется в стилистике того города, в честь которого назван дом. В каждом лобби предусмотрено место для консьержа, зона отдыха и встречи курьера, а также санитарная комната. Конечно же, все подъезды оборудованы современными домофонными системами. Лобби оборудуются выходами на две стороны дома – на улицу, к автостоянке, и во двор, закрытый от движения машин.
Во-вторых, лифты ведущего производителя компании OTIS. В зависимости от этажности это два или три лифта на подъезд, один из которых обязательно будет повышенной грузоподъемности. Кроме того, в проектах многих домов предусмотрены уникальные для Минска панорамные лифты – такие раньше встречались лишь в торговых центрах и лучших отелях.
В-третьих, особенно внимательное отношение проектировщиков к естественному освещению квартир. Окна, в которых используются стеклопакеты ведущих зарубежных производителей, есть в каждом помещении, которое может быть спланировано в квартире, – или от пола до потолка, или панорамные. Лоджии, которые есть практически в каждой квартире, застеклены.
И самое главное – у всех квартир свободная планировка, которая позволяет создавать пространство по желанию владельца. Квартиру можно превратить в одну просторную студию, а можно, в зависимости от площади, выделить ровно такое количество комнат, которое требуется семье. При этом высота потолков – 2,70 метра, а на первом и последнем этажах, как правило, не менее 3 метров.
И никаких панелек – только монолитно-каркасные технологии строительства!
Зная преимущества современных архитектурных и планировочных решений, можно переходить к выбору своего жилья!
Сразу четыре новых дома представлено в квартале "Южная Европа". Квартал расположен в северной части комплекса, вдоль улицы Аэродромной, недалеко от строящейся станции метро. В квартале будет построен детский сад на 230 мест с бассейном. В западной части – сквер, южнее – большой парк, который будет разбит в комплексе.
Строительство дома "Барселона" в неподражаемой стилистике Гауди уже начато – здесь будет 25 этажей с квартирами площадью от 28 до 75 кв. метров. На первом этаже будут квартиры с собственными террасами и отдельным входом прямо с улицы. В лоджиях некоторых квартир предусмотрено специальное место для размещения кондиционеров.
Очень похож на "Барселону" дом "Салоники", в котором такое же количество и тип квартир, но оформление здания уже не испанское – греческое!
Еще два новых дома в этом квартале – "Дубровник" и "Котор", отражающие неповторимость двух курортных звезд Средиземноморья из Хорватии и Черногории. В оформлении лобби вы безошибочно узнаете "свой" город! В этих домах будет 25 этажей с квартирами площадью от 27 до 65 кв. метров. На первых этажах – по четыре квартиры с собственными террасами, огражденными и защищенными козырьком от осадков. Кроме входа из подъезда есть и собственный выход на улицу.
Два новых дома предлагает квартал "Азия", который расположен в юго-западной части комплекса вдоль улицы Кижеватова, рядом с улицей Казинца. В квартале будет свой детский сад с бассейном на 230 мест, множество коммерческих помещений. Отличается очень удобным транспортным обеспечением, а на своем автомобиле – считанные минуты что до площади Независимости, что до кольцевой автодороги.
В доме "Нью-Дели" – 16 этажей с квартирами площадью от 28 до 75 кв. метров. На первом этаже размещены квартиры с потолками высотой до 3 метров и отдельным входом с улицы. В доме есть квартиры с открытыми террасами, "французскими" балконами, остекленными лоджиями и открытыми балконами.
Дом "Манила" состоит из двух секций по 15 этажей. В каждой будет по два лифта OTIS, один из которых – панорамный. Фасад яркий, запоминающийся. Квартиры от 32 до 74 кв. метров. В некоторых квартирах запроектированы угловые витражи жилых комнат.
Севернее расположен квартал "Африка", который строится прямо у будущего парка. В квартале предусмотрено богатое озеленение, детские и спортивные площадки и детский сад с бассейном на 230 мест.
В этом квартале тоже есть новинка – дом "Каир". Дом активно строится, и новоселья не за горами. Взгляните на видеотур на сайте застройщика – строители приближаются уже к десятому этажу. А всего здесь будет две секции высотой 16 и 17 этажей. Площадь квартир от 31 до 64 кв. метров на верхних этажах и от 49 до 120 кв. метров на первом этаже. Именно в этих квартирах, больше похожих на городские коттеджи, высота потолков составит более 3,6 метра. Здесь будут и собственные террасы с выходом на улицу.
А теперь – приглашение на танец, ведь наша следующая остановка – квартал "Мировых танцев"! Он расположен в квадрате улиц Аэродромной, Брилевской и Казинца. Здесь будет построено сразу две школы с бассейнами. Отметим, что в четырех домах квартала, которые поступили в продажу ранее, свободных квартир уже не осталось!
Дом "Фламенко" – это 25 этажей с квартирами площадью от 28 до 75 кв. метров. На первом этаже размещены торгово-административные помещения со входом с улицы. В квартирах – большая вариативность для тех, кому важна "уличная" территория: есть варианты с открытыми террасами, "французскими" балконами, остекленными лоджиями и открытыми балконами.
Квартал "Чемпионов", расположенный вдоль улицы "Аэродромной" рядом с уже завершенным кварталом "Эмиратс", наверное, один из самых знаменитых в комплексе. Во-первых, здесь купили квартиры многие известные спортсмены страны, а во-вторых именно здесь, в квартале, посвященном спорту и здоровому образу жизни, во время II Европейских игр участники сборной Сербии заложили капсулу с посланием к потомкам. Здесь будут обустроены тренировочные площадки, велодорожки, построен физкультурно-оздоровительный центр. Откроется школа со стадионом и спортивным городком.
В этом квартале вниманию покупателей предложен дом "Солт-Лейк-Сити", который уже строится и будет сдан в марте 2022 года. Здание будет иметь 25 этажей и квартиры от 32 до 62 кв. метров. Настоящий эксклюзив – квартиры на первом этаже с высотой потолков 3,3 метра и собственными террасами.
А теперь пришло время заглянуть в квартал "Тропические острова", который стал новинкой октября – ранее дома здесь в продажу не поступали. Квартал будет расположен в восточной части комплекса. Здесь будут построены школа и административно-торговый центр.
Первооткрывателем "Тропических островов" стал дом "Бали" с практически сплошным стеклянным фасадом. Здесь будет 25 этажей и квартиры от 28 до 75 кв. метров. На самом верхнем этаже высота потолков до 3 метров, а взлететь на эту высоту помогут три лифта OTIS, один из которых – панорамный! На первом этаже разместятся помещения торгового назначения.
Minsk World – самый крупный инвестиционный проект столицы. Об этом комплексе слышали все, ведь такой грандиозной комплексной застройки в Минске еще не велось. Здесь будет и Международный финансовый центр, и самый большой в стране торговый молл, и новый парк.
Велодорожки, паркинги, торговые и административные помещения, полностью обустроенная территория – это тоже неоспоримые плюсы для комфортной и счастливой жизни. И, конечно, прекрасное транспортное обеспечение, в том числе две станции метро третьей линии, которая проходит как раз по территории комплекса!
Именно сегодня здесь – невероятно широкий выбор квартир на лучших условиях! Десять новых домов в продаже – это лучшие цены и возможность приобрести квартиру именно тех размеров и планировки, о которых вы мечтали! А всего, напомним, на данный момент квартиры продаются в 45 домах комплекса.
И на лучших условиях – как за собственные средства, так и с привлечением партнерского банковского кредитования или уникальной рассрочки от застройщика.
Беспроцентная рассрочка от застройщика на срок до 100 месяцев – самый удобный инструмент для тех, кто полагается на собственные силы. Нужен первоначальный взнос – от 30%. Рассрочка доступна без справок о доходах и поручителей – для оформления договора нужен только паспорт, а все бумаги подписываются прямо в офисе продаж застройщика.
А для тех, кто хотел бы воспользоваться помощью банка, лучший вариант – партнерский кредит Белинвестбанка в белорусских рублях по ставке всего от 4,99% годовых на срок до 20 лет. Доля участия собственными средствами – всего от 10%. В первый год ставка составит всего 4,99% (0,570 СКО), а в дальнейшем – 13,35% (1,526 СКО).
Офис по продаже квартир и бизнес-помещений в комплексе Minsk World работает в будние дни – с 8.30 до 20.30, а в выходные и праздничные дни – с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".
Для приобретения недвижимости можно также обратиться к региональным менеджерам по продажам в 18 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске.
Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.
Приятные цены, лучший выбор квартир и отличные финансовые инструменты – это комплекс Minsk World! Пусть ваше новое комфортное и современной жилье будет в городе завтрашнего дня!