Выборы в Беларуси отличаются высокой организованностью - наблюдатель

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выборы в Беларуси отличаются высокой организованностью. Такое мнение высказал координатор группы наблюдателей от Парламентского собрания Союза России и Беларуси Владимир Круглый сегодня в эфире телеканала "Беларусь 1", передает корреспондент БЕЛТА.
"Я езжу не только в Беларусь в качестве наблюдателя за выборами, но и в другие республики, например, в Таджикистане был. Но Беларусь отличает высокая организованность", - сказал Владимир Круглый.
Также он отметил активность избирателей во время досрочного голосования. "Мы были в центре города, там за эти дни проголосовали до 40% людей. На окраине города (мы были на минских участках) существенно меньше - 20-25%. Но и там тоже все время были люди, которые хотели проголосовать пораньше", - заключил наблюдатель.-0-