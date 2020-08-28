Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу с 2015 года снизились на 2,2% - Минприроды

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси выбросы загрязняющих веществ в атмосферу с 2015 года снизились на 2,2%. Об этом рассказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык во время празднования 60-летнего юбилея со дня образования природоохранной службы страны, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минприроды.

"Наша страна располагает значительными запасами пресной воды, лесных ресурсов, биоразнообразием. Природный потенциал Беларуси играет важную роль в европейском регионе. Беларусь вошла в первую десятку лесных государств Европы. На протяжении многих лет качество окружающей среды в нашей стране остается стабильно благополучным. Ежегодно уровень выбросов загрязняющих веществ в атмосферу снижается. Так, с 2015 года снижение составило 2,2%. 87% наших водоемов имеют хороший и более высокий экологический статус", - сказал Андрей Худык.

Беларусь взяла на себя обязательства уменьшить выбросы парниковых газов к 2030 году на 28% по сравнению с 1990-м. "Мы уже достигли снижения в 30%", - отметил министр. По его словам, за 10 лет производство электрической энергии с использованием энергии солнца, ветра и воды в Беларуси увеличилось более чем в 13 раз.

"Беларусь вносит значительный вклад в дело сохранения климата. Нашу страну по праву называют легкими Европы. На территории страны сохранилось 863 тыс. га естественных болот, выделяющих кислород и поглощающих углекислый газ", - обратил внимание Андрей Худык.

Беларусь занимает первое место в мире по численности вольноживущих зубров. За последние 28 лет их количество выросло в 5 раз и составляет более 2 тыс. особей.

Министр подчеркнул, что для улучшения качества атмосферного воздуха, состояния водных объектов необходимы разработка и внедрение современных инновационных технологий мониторинга, создание зеленых транспортных систем, повышение потенциала использования возобновляемых источников энергии, сохранение болот. "Среди задач на ближайшую перспективу - разработка и внедрение собственной системы углеродного регулирования, повышение качества системы экологического управления, рост доли зеленых налогов. Новым вектором государственной экологической политики станет переход к циркулярной экономике", - заявил он.

Система охраны окружающей среды функционирует в стране с 1960 года - с момента образования Государственного комитета Совета Министров БССР по охране природы.-0-