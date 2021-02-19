Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу с 2015 года снизились на 4,5% - Минприроды

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси выбросы загрязняющих веществ в атмосферу с 2015 года снизились на 4,5%, сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык на итоговом заседании коллегии Минприроды, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ежегодно уровень выбросов загрязняющих веществ в атмосферу снижается, с 2015 года снижение составило 4,5%. Что касается наших водоемов, 74,6% имеют хороший и выше экологический статус", - рассказал Андрей Худык.

Площадь особо охраняемых природных территорий к 2020 году достигла 9% территории страны. За последние три года за счет средств международной технической помощи выполнены работы по повторному заболачиванию торфяников на более чем 15 тыс. га. "Совместными усилиями много сделано по наведению порядка на земле и благоустройству территорий населенных пунктов. Наши города стали чище и зеленее. За последние два года площадь озелененных территорий в городах и райцентрах увеличилась на 5,6 тыс. га", - отметил министр.

"В мировом рейтинге по индексу экологической эффективности Беларусь занимает 49 позицию из 180 стран, опережая все остальные государства ЕАЭС. Беларусь занимает лидирующие позиции среди стран региона по качеству воздуха, системы управления твердыми отходами, оценке биоразнообразия и среды обитания", - резюмировал Андрей Худык.-0-