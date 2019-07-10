Выдача сертификатов ЦТ начинается в Беларуси

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выдача сертификатов централизованного тестирования 2019 года начинается сегодня в Беларуси. Такая информация размещена на сайте Республиканского института контроля знаний, сообщает БЕЛТА.

Получить сертификаты абитуриенты могут там же, где проходили тестирование. "При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также пропуск по учебному предмету с отметкой "Тестирование прошел", - отметили в РИКЗ.

Если у абитуриента не получается самому забрать сертификат по уважительным причинам (из-за болезни, участия в международных конкурсах и соревнованиях, служебной командировки или других не зависящих от него обстоятельств, подтвержденных документально), то за несовершеннолетних это могут сделать его законные представители. Для получения результатов им нужно иметь на руках документ, удостоверяющий личность и подтверждающий их статус законного представителя, а также нотариально заверенную копию паспорта абитуриента. Она понадобится и тем, кто забирает сертификат по доверенности.

Те, кто проходил тестирование в резервные дни (10 июля этот этап абитуриентской кампании завершается), смогут забрать свои сертификаты с 13 июля в БГУ.

Всего на ЦТ в основные дни зарегистрировалось 76 тыс. 888 человек. Они планировали сдавать 258,3 тыс. тестов по учебным предметам. На централизованное тестирование в резервные дни зарегистрировалось более тысячи абитуриентов.

Принимать документы вузы будут с 12 по 17 июля. С 15 ноября по 5 декабря - на заочную форму в учреждения высшего образования сельскохозяйственного профиля. Прием документов от граждан, которые решили поступать на платное и не будут сдавать вступительные испытания непосредственно в самих вузах, будет вестись с 12 июля по 4 августа. С 12 по 14 июля могут подавать документы выпускники профильных классов педагогической направленности, поступающие на педспециальности.

Внутренние вступительные испытания в вузах Беларуси пройдут с 18 по 26 июля, с 6 по 15 декабря - в учреждениях высшего образования сельскохозяйственного профиля. Сроки зачисления за счет средств бюджета - по 28 июля (за исключением военных учреждений высшего образования), на платной основе - по 6 августа (за исключением некоторых военных вузов и культуры).-0-