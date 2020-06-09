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Общество
09 июня 2020, 10:43

Выдача сертификатов ЦТ начнется в Беларуси с 24 июля

Юрий Миксюк. Фото из архива
Юрий Миксюк. Фото из архива
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9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выдача сертификатов ЦТ начнется в Беларуси с 24 июля, сообщил директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк газете "СБ. Беларусь сегодня", сообщает БЕЛТА.

"Выдавать сертификаты мы начнем с 24 июля, а по резервным дням - с 29 июля. Абитуриенты успеют подать документы для участия в конкурсах в вузы и колледжи", - сказал Юрий Миксюк.

Вступительная кампания в этом году имеет некоторые особенности, вызванные эпидситуацией. Если говорить об организации централизованного тестирования, то здесь директор РИКЗ остановился на нескольких моментах. "Мы постарались во время записи на ЦТ, которая прошла с 2 мая по 1 июня, создать для абитуриентов максимально комфортные и безопасные условия. Организовали запись в виде двух этапов: первый является дистанционным, когда абитуриент заполняет предоставленный ему на сайте РИКЗ электронный бланк заявления и отправляет в тот пункт тестирования, который считает удобным для себя. Напоминаю, абитуриент имеет возможность зарегистрироваться в любом пункте для прохождения ЦТ, причем необязательно даже в том, с которым ведет переписку. После того как заявление отправлено, оно рассматривается пунктом регистрации, и на адрес абитуриента приходит счет, по которому нужно оплатить регистрацию документов на ЦТ. И либо сразу же приходит предложение, когда лучше прийти в пункт регистрации, либо поступающий может воспользоваться услугой выбора удобного для себя времени и даты посещения", - рассказал он.

Юрий Миксюк подчеркнул: структура тестов и их сложность не изменяются. Он напомнил, что тестирование в этом году начнется с 25 июня. Чтобы создать максимально комфортные и безопасные условия для абитуриентов, массовые предметы, русский язык и математика, будут сдаваться в два дня. "Обратите внимание: те, кто получил пропуска до того, как было принято решение о переносе сроков проведения централизованного тестирования, должны руководствоваться таблицей соответствия дат, которая есть на сайте РИКЗ и Минобразования. Например, русский язык с 15 июня переносится на 26-е. При этом менять пропуск не надо. Те же, кто получил пропуска позже, сдадут этот предмет 27 июня, - отметил он. - Хочу подчеркнуть, что сам абитуриент по русскому и математике не может выбрать один из двух дней: число аудиторий ограничено, созданы определенные комиссии, строго под счет подвозятся фельдъегерской службой бланки заданий и ответов. Кроме того, идет предварительная жеребьевка абитуриентов по аудиториям, поэтому не в свой день поступающий не попадет на тестирование. Все сделано, чтобы создать благоприятные условия для посещения пункта тестирования, а во время самого испытания обеспечить рассадку в аудиториях на безопасной дистанции, исходя из требований, которые предъявляет Министерство здравоохранения".

Директор РИКЗ заверил: утвержденный график централизованного тестирования позволяет в немного более сжатые сроки, но реализовать все условия информационной безопасности и надежности, чтобы бланки ответов прошли необходимую верификацию. "Остается и требование, чтобы тесты были проверены в течение 10 рабочих дней", - добавил он.-0-

В БГУ рассказали об особенностях приемной кампании - 2020В БГУ рассказали об особенностях приемной кампании - 2020
Изменения направлены на оперативную подачу документов, сокращение времени пребывания абитуриента в помещениях приемной комиссии и уменьшение скопления людей.

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