Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидает более 1 тыс. фур

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 20.00 3 сентября, выезда ожидает более 1060 фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Урбаны" скопилось более 110 грузовиков, "Григоровщина" - 5.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 90 большегрузов, "Котловка" - более 140, "Каменный Лог" - более 360, в пунктах "Бенякони" и "Привалка" - по 180.

На польском направлении перед пунктами пропуска очередей нет.

Как ранее информировал Госпогранкомитет, очереди на литовском и польском направлениях связаны с "невыполнением сопредельными странами договоренностей по пропуску грузового транспорта на свою территорию". Кроме того, повлияли сбои в работе баз оформления литовских контрольных служб. В настоящий момент они устранены.-0-