Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидает более 1,2 тыс. фур

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4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 8.00, выезда ожидает более 1,2 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.
На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 50 грузовиков, "Урбаны" - свыше 20.
Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 100 большегрузов, "Котловка" - 180, "Каменный Лог" - более 180, "Бенякони" - свыше 280, "Привалка" - более 120 фур.
На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 200 фур, "Берестовица" - свыше 50, "Козловичи" - более 50.-0-