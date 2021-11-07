Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидает более 1,8 тыс. фур

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 16.00, выезда ожидает более 1870 фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе у пунктов пропуска "Григоровщина" и "Урабаны" скопилось более 100 грузовиков перед каждым.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 90 большегрузов, "Котловка" - 170, "Каменный Лог" - более 390. У пунктов "Бенякони" и "Привалка" ожидает выезда более 260 фур перед каждым.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 240 фур, "Берестовица" - свыше 160, "Козловичи" - более 100.

Как сообщала в субботу пресс-служба Госпогранкомитета, количество грузового транспорта, ожидающего въезда в Евросоюз, снизилось на 5% с начала недели.-0-