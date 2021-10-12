Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидает более 2,5 тыс. фур

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 8.00, выезда ожидает более 2,5 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 90 грузовиков, "Урбаны" - свыше 130.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 200 большегрузов, "Котловка" - 330, "Каменный Лог" - более 210, "Бенякони" - свыше 200, "Привалка" - более 300 фур.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 270 фур, "Берестовица" - более 290, "Козловичи" - свыше 500.-0-