Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидает более 2,7 тыс. фур

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 16.00, выезда ожидает более 2,7 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 140 грузовиков, "Урбаны" - свыше 160.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 130 большегрузов, "Котловка" - 340, "Каменный Лог" - более 440, "Бенякони" - более 320, "Привалка" - более 280 фур.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 140 фур, "Берестовица" - более 100, "Козловичи" - свыше 500.

На украинском направлении перед пунктом пропуска "Мокраны" скопилось более 40 грузовиков, "Новая Рудня" - более 170, "Новая Гута" - свыше 10.-0-