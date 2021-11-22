Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидает более 3 тыс. фур

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 12.00, выезда ожидает более 3030 фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 160 грузовиков, "Урбаны" - свыше 260.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 180 большегрузов, "Котловка" - 200, "Каменный Лог" - более 480, "Бенякони" - свыше 420, "Привалка" - более 450.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Берестовица" скопилось более 450 грузовиков, "Козловичи" - более 400.

На украинском направлении в пункте пропуска "Мокраны" выезда ожидает более 30 фур.

"За прошедшие выходные только 2 из 9 погранпереходов на границе с ЕС выполнили договоренности по пропуску грузовых транспортных средств. В связи с этим с пятницы перед пунктами пропуска на пути в страны ЕС наблюдается увеличение количества грузовиков", - дополнили в Госпогранкомитете.

Закрытие пункта пропуска "Кузница Белостокская" обусловило увеличение нагрузки на другие пункты на польском направлении. Более того, функционирующие польские пункты "Бобровники" и "Кукурыки" не справились с выполнением существующих договоренностей. За субботу и воскресенье в пункте пропуска "Бобровники" оформлено 586 грузовых автомобилей (при нормативной пропускной способности 1000), в "Кукурыках" - 1802 (2400). Белорусская сторона готова в любой момент приступить к оформлению лиц и транспорта. Об этом было сообщено Польше еще на прошлой неделе.

В пятницу в пункте пропуска "Привалка" с 7.00 до 10.00, а также с 12.00 до 13.00 литовская сторона не пропускала на свою территорию большегрузы. Ввиду этого за выходные в Литву въехало только 325 из 460 грузовиков.

На латвийском направлении транспорт оформлялся без задержек, на украинском - скопления грузовиков не наблюдалось.-0-