Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидает более 4,8 тыс. фур

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8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 10.00, выезда ожидает более 4,8 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.
На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 450 грузовиков, "Урбаны" - свыше 550.
Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 250 большегрузов, "Котловка" - 500, "Каменный Лог" - более 500, "Бенякони" - свыше 560, "Привалка" - более 500 фур.
На польском направлении перед пунктом пропуска "Берестовица" скопилось более 740 фур, "Козловичи" - свыше 800.-0-