Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидает более 770 фур

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Урбаны" скопилось более 90 грузовиков.

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14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 16.00 14 августа, выезда ожидает более 770 фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 80 большегрузов, "Котловка" - 110, "Каменный Лог" - более 180, "Бенякони" - свыше 90, "Привалка" - более 140.На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 40 грузовиков, "Козловичи" - более 40.-0-