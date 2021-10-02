Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидает более 870 фур

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 14.00, выезда ожидает более 870 фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 110 грузовиков, "Урбаны" - свыше 140.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 90 большегрузов, "Котловка" - 170, "Каменный Лог" - более 30, "Бенякони" - свыше 20, "Привалка" - более 200 фур.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 60 фур, "Берестовица" - более 50.-0-