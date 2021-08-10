Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидает более 900 фур

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 8.00 10 августа, выезда ожидает более 900 фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 100 грузовиков, "Урбаны" - свыше 130.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 80 большегрузов, "Котловка" - 90, "Каменный Лог" - более 140, "Бенякони" - свыше 120, "Привалка" - более 90.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 140 грузовиков, "Берестовица" - более 20.-0-