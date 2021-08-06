Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидает более 950 фур

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6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 8.00 6 августа, выезда ожидает более 950 фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.
На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Урбаны" скопилось более 150 грузовиков.
Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 110 большегрузов, "Котловка" - 150, "Каменный Лог" - более 180, "Бенякони" - свыше 220, "Привалка" - более 140.
На польском направлении на данный момент очередей нет.-0-