Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидает около 1 тыс. фур

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 8.00 5 августа, выезда ожидает около 1 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 50 грузовиков, "Урбаны" - свыше 140.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 40 большегрузов, "Котловка" - 150, "Каменный Лог" - более 220, "Бенякони" - свыше 220, "Привалка" - более 170.

На польском направлении на данный момент очередей нет.-0-