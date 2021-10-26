Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидает около 2 тыс. фур

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 8.00, выезда ожидает около 2 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 180 грузовиков, "Урбаны" - свыше 260.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 150 большегрузов, "Котловка" - 170, "Каменный Лог" - более 310, "Бенякони" - более 160, "Привалка" - более 220 фур.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 200 фур, "Берестовица" - более 80, "Козловичи" - свыше 250.-0-