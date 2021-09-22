Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 1080 фур

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22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 8.00, выезда ожидают более 1080 грузовиков. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.
На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 30 фур, "Урбаны" - свыше 60.
Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 70 большегрузов, "Котловка" - свыше 160, "Каменный Лог" - более 400, "Бенякони" - свыше 120, "Привалка" - более 80 фур.
На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось свыше 120 фур, "Берестовица" - более 40.-0-