Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 1,2 тыс. фур

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 8.00 23 июля, выезда ожидают более 1,2 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 30 грузовиков, "Урбаны" - более 70.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 90 большегрузов, "Котловка" - 300, "Каменный Лог" - более 300, "Бенякони" - свыше 270, "Привалка" - более 190.

На польском направлении очередей сейчас нет.-0-