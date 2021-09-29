Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 1,2 тыс. фур

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 8.00, выезда ожидают более 1,2 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 140 грузовиков, "Урбаны" - свыше 150.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 130 большегрузов, "Котловка" - 140, "Каменный Лог" - более 150, "Бенякони" - свыше 120, "Привалка" - более 160 фур.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 150 фур, "Берестовица" - более 60.-0-