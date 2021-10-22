Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 1,2 тыс. фур

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22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 8.00, выезда ожидают более 1,2 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.
На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 200 грузовиков, "Урбаны" - свыше 250.
Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 150 большегрузов, "Котловка" - 70, "Каменный Лог" - более 260, "Бенякони" - свыше 140, "Привалка" - более 170 фур.
На польском направлении сейчас очередей нет.-0-