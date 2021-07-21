Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 1,3 тыс. фур

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21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 8.00 21 июля, выезда ожидают более 1,3 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.
На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 110 грузовиков, "Урбаны" - более 90.
Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 50 большегрузов, "Котловка" - 280, "Каменный Лог" - более 280, "Бенякони" - свыше 230, "Привалка" - более 170.
На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" - более 140.-0-