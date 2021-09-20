Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 1,3 тыс. фур

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 8.00, выезда ожидают более 1,3 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 80 грузовиков, "Урбаны" - свыше 70.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 120 большегрузов, "Котловка" - 160, "Каменный Лог" - более 270, "Бенякони" - свыше 230, "Привалка" - более 200 фур.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 150 фур, "Берестовица" - более 50, "Козловичи" - свыше 30.-0-