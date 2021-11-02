Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 1,4 тыс. фур

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 10.00, выезда ожидают более 1,4 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 60 грузовиков, "Урбаны" - свыше 100.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 40 большегрузов, "Котловка" - 170, "Каменный Лог" - более 140, "Бенякони" - свыше 260, "Привалка" - более 140 фур.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 350 фур, "Берестовица" - свыше 90, "Козловичи" - более 100.

"Количество грузового транспорта, ожидающего въезда в Евросоюз, снизилось на 19% по сравнению с прошлым вторником. За прошедшие сутки сопредельные пункты пропуска на границе с ЕС выполнили договоренности только на 74%, пропустив на свою территорию 2970 из 4006 грузовиков", - пояснили в ГПК.

Меньше всего фур - 246 из 500 - въехало в Евросоюз через польский пункт пропуска "Бобровники" (с белорусской стороны "Берестовица").

На границе с Украиной грузовой транспорт выезжал без задержек.-0-