Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 1,5 тыс. фур

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28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 8.00 28 июля, выезда ожидают более 1,5 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.
На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 10 грузовиков, "Урбаны" - более 100.
Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 90 большегрузов, "Котловка" - 300, "Каменный Лог" - более 340, "Бенякони" - свыше 190, "Привалка" - более 300.
На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" ожидают более 130, "Берестовица" - свыше 70.-0-