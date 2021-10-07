Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 1,5 тыс. фур

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 8.00, выезда ожидают более 1,5 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.
На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 150 грузовиков, "Урбаны" - свыше 110.
Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 50 большегрузов, "Котловка" - 150, "Каменный Лог" - более 210, "Бенякони" - более 200, "Привалка" - более 70 фур.
На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 160 фур, "Берестовица" - более 60, "Козловичи" - свыше 250.
На украинском направлении перед пунктом пропуска "Мокраны" скопилось более 30 грузовиков, "Новая Рудня" - более 110, "Новая Гута" - свыше 30.-0-